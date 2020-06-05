اخماد حريق على الفور في البصرة

2020/06/05 | 12:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة البصرة، الجمعة، من السيطرة على حريق نشب بمركز المحافظة.

وقال مدير الدفاع المدني العميد تحسين علي ساري لوكالة شفق نيوز، إن الحريق نشب في بناية قيد الانشاء تقع قرب جسر المحاكم في منطقة العشار مركز مدينة البصرة، دون حدوث أي أضرار بشرية.

ولفت إلى أن فرق الدفاع المدني توجهت على الفور لإخماد الحريق في مكان الحادث الذي يقع قرب دائرة تابعة للموارد المائية.

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