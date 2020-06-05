2020/06/05 | 12:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية قرب عقد اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث دعم القطاع الزراعي وتعظيم موارد الدولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعية النيابية: اجتماع مرتقب مع رئيس الوزراء لبحث تعظيم موارد الدولة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعية النيابية: اجتماع مرتقب مع رئيس الوزراء لبحث تعظيم موارد الدولة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).