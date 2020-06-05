النقل: حادث غرق السفينة الإيرانية مجهول الأسباب ولايؤثر في الملاحة

2020/06/05 | 12:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النقل اليوم الجمعة، أن حادث غرق السفينة الإيرانية مجهول الاسباب ولا يؤثر في الممر الملاحي العراقي".

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