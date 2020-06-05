النفط يقفز فوق 40 دولاراً

2020/06/05 | 13:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية عن أحد مندوبي منظمة الدول المصدرة للبترول، أن اتفاقا مبدئيا تم التوصل إليه، مساء أمس الخميس، بين أعضاء أوبك+، من أجل عقد اجتماع، يوم غد السبت؛ للتوقيع على اتفاق لخفض جماعي للإنتاج.

وإثر هذه المستجدات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو ما يعادل 0.7% إلى 40.26 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو ما يعادل 0.5 % إلى 37.58 دولارا للبرميل.

وكانت روسيا والمملكة العربية السعودية اتفقتا، بعد أسبوع من الجدل، على صفقة مبدئية مع العراق، الذي كان مترددا في قبول موضوع التخفيض الكبير في إنتاجه؛ بدعوى أن اقتصاده لا يتحمل ذلك.

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