تمشيط 500كم خلال 4 عمليات عسكرية واسعة شملت 6 مناطق في ديالى

2020/06/05 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الجمعة، تمشيط 500 كم في 6 مناطق داخل ديالى.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي نفذ خلال الايام الماضية 4 عمليات عسكرية واسعة في 6 مناطق داخل ديالى اسفرت عن تمشيط اكثر من 500 كم من اكثر مناطق المحافظة تعقيدا من ناحية التضاريس وتمتد […]

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