شرطة بابل تحتجز 15 دراجة نارية مخالفة لحظر التجوال في المحافظة

2020/06/05 | 13:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابلاعلنت قيادة شرطة بابل ،اليوم الجمعة، عن قيام مفارز الشرطة في بابل باحتجاز ١٥دراجة نارية والقبض على مستقليها لمخالفة حظر التجوال في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه،”بناء على توجيهات قائد شرطة بابل اللواء الحقوقي علي كوة الزغيبي بتكثيف إجراءات حظر التجوال الوقائي حفاظاً على الصحة والسلامة العامة تمكنت […]

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