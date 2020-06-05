شاهد: اللحظات الاخيرة للباخرة الايرانية بهبان،، والنقل توضح إجراءاتها

2020/06/05 | 13:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اظهرت مقاطع فيديو حديثة، اليوم الجمعة، اللحظات الاخيرة لغرق الباخرة الايرانية بهبان ضمن المياه الاقليمية العراقية في قناة خور عبد الله على سواحل محافظة البصرة جنوب العراق.وقالت وزارة النقل والمواصالات في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، ان “السفينة الإيرانية (بهبهان) تعرضت للغرق قرب العوامة رقم 5 في خور عبدالله ضمن حدود […]

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