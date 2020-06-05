ما هي السمات المناعية لدى الأطفال المصابين بـ”كوفيد-19″؟

2020/06/05 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت دراسة نشرت على الإنترنت في 3 يونيو في JAMA Network Open أنه نادرا ما يعاني الأطفال المرضى بـ”كوفيد-19″ من التهاب جهازي وقام الدكتور هوان وو، من مستشفى ووهان للأطفال في الصين، وزملاؤه بتحديد ومقارنة السمات المناعية لـ”كوفيد-19″ الخفيف والمعتدل في سلسلة حالات أحادية المركز مع 157 مريضا من الأطفال المصابين بفيروس كورونا المرتبط […]

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