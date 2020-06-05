صحة كردستان تعلن تسجيل حالتي وفاة جديدة بكورونا في السليمانية

2020/06/05 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

أعلنت دائرة صحة كردستان، الجمعة ( حزيران 2020)، تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة السليمانية سجلت حالتي وفاة جديدة لشخصين مصابين بفيروس كورونا".

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت أمس الخميس، تسجيل 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.

وبحسب آخر بيان للوزارة، فإن "مجموع الإصابات بلغ 8840، ومجموع حالات الشفاء 4338، والراقدين الكلي 4231، والراقدين في العناية المركزة 50، ومجموع الوفيات 271".

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة ذي قار، الجمعة (05 حزيران 2020)، بتسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "9 إصابات جديدة تم تسجيلها اليوم في محافظة ذي قار،

بغداد اليوم- المثنى

أفاد مصدر طبي، في المثنى، الجمعة (05 حزيران 2020)، بأن المحافظة سجلت 13 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفحوصات المختبرية التي تم إجراؤها في المحافظة أثبتت إصابة 13 شخصاً بفي

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 8726 إصابة و144 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 449834 إصابة و5528 وفاة.

وقالت وزارة الصحة الروسية، إنها "سج

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