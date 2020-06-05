عضو بالديمقراطي يرد على مطالبات استعادة سلاح سيطر عليه كردستان في 2014

2020/06/05 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستانرد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، الجمعة (5 حزيران 2020)، على مطالبات استعادة سلاح، قال نواب عراقيون إن كردستان سيطرت عليه في 2014 خلال ظهور تنظيم داعش، فيما رأى أن الأجدر أن يُطالب بفتح ملف سقوط مدينة الموصل والخسائر التي خلفها دخول تنظيم داعش الى المدينة .وقال باجلان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "من المعيب أن نسمع تكرار هذا الحديث.



يخرجون بكلام يثير الفتن كلما اقتربنا من عقد جلسات البرلمان او الوصول لمشاريع تخدم البلد".وأضاف، أن "الضباط والعسكريين بعد سقوط الموصل توجهوا الى كردستان بسياراتهم الشخصية والمدنية ولم يكن معهم أي سلاح ثقيل سوى سلاحهم الشخصي ولم نستحوذ على أي أسلحة ثقيلة كما يذكر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي"وأشار إلى أنه "لأكثر من 10 أعوام، نطالب بتسليح البيشمركة ولكن الحكومات المتعاقبة لم تستجب لذلك، ومن استولى على الأسلحة المختلفة للجيش العراقي هم عناصر داعش الذي حاربونا وحاربوا الدولة العراقية"وكان عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، كريم عليوي، طالب، أمس الخميس (04 حزيران 2020)، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باستعادة الأسلحة التي استولى عليها إقليم كردستان، عند دخول داعش إلى العراق عام 2014.ودعا عليوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "الكاظمي بالتحرك والضغط على اقليم كردستان بغية اعادة الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة والدبابات والاعتدة التي استولى عليها الإقليم في وقت دخول داعش إلى العراق في عام 2014"، محذرا من "جمع تواقيع واصدار قرار برلماني ملزم للحكومة لاعادة تلك الاسلحة او استقطاع ثمنها من حصة الاقليم بالموازنة".واضاف ان "هنالك عشرات الاليات والعجلات اضافة الى كميات كبيرة من الاعتدة والاسلحة بمختلف الانواع استولى عليها اقليم كردستان بعد الانسحاب غير المنظم لبعض قطعات الجيش العراقي ابان اجتياح زمر داعش الارهابية لمحافظة نينوى"، مبينا ان "الاقليم وللاسف قد تعامل مع الموضوع على انه غنائم وليست اسلحة لدولة هو يمثل اقليم فيها".واوضح عضو الأمن النيابية ان "تلك التصرفات ليست غريبة او جديدة على ساسة القرار في الاقليم الذين طالما حلموا بالانفصال ومارسوا شتى صنوف السرقة لثروات الشعب"، مشددا على ان "الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة فهو مطالب بالتحرك على قادة الاقليم والضغط عليهم لاعادة تلك الاسلحة او استقطاع ثمنها من حصة الاقليم بالموازنة المقبلة".واكد عليوي، ان "ما نتمناه ان يكون الكاظمي عند مستوى ثقة الشعب العراقي وممثلي الشعب في مجلس النواب، وان يتصدى لهذا الملف بقوة، وان لايكون كمن سبقه في اهمال هذا الملف المهم".

بغداد اليوم- الديوانية

أعلنت مديرية شرطة الديوانية، الجمعة (5 حزيران 2020)، إلقاء القبض على 3 متهمين قاموا بقتل مواطن في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية و

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة النقل، الجمعة، انتشال جثة واحدة من حادثة غرق السفينة الإيرانية في خور عبدالله ضمن حدود المياه الإقليمية العراقية يوم أمس، فيما أكدت ان البحث عن المفقودين ما يزال مستمرا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم-بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة (05 حزيران 2020)، حالة الطقس في عموم مناطق البلاد لليوم واليومين المقبلين، فيما أشارت إلى ارتفاع درجات الحرارة قليلاً بأغلب مناطق العراق، بينما محافظة البصرة تحافظ على درجة حرارتها

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