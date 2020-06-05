وزير الموارد: الخزين المائي يسد متطلبات الخطتين الزراعيتين

2020/06/05 | 13:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الخزين المائي الموجود يسد متطلبات الخطتين الصيفية والشتوية المقبلتين للزراعة، فيما اشار الى استثمار المياه الجوفية المتجددة.

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