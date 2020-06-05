الدفاع المدني ينقذ عدد من العوائل بعد نشوب حريق في بناية سكنية وسط بغداد

2020/06/05 | 13:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادانقذت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عدد من العوائل بعد نشوب حريق في بناية سكنية في منطقة الكرادة وسط بغداد.وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ عدد من العوائل بعد احتراق بورد كهرباء رئيسي داخل بناية سكنية في منطقة الكرادة ادى الى […]

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