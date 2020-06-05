أسعار الذهب تواصل الانخفاض،، لماذا يحتفظ العراق بـ96 طن؟

2020/06/05 | 13:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، قبيل تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، وتتجه الأسعار صوب تسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.وبحسب “رويترز”، فقد هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1708.07 دولار للأونصة، بينما نزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.9% إلى 1711.80 دولار للأونصة.وتراجع المعدن الأصفر نحو 1% […]

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