مصرع واصابة 4 بحادث سير على طريق ميناء أم قصر

2020/06/05 | 13:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرةلقي شخص مصرعه واصيب 3 كانوا برفقته في مركبة صالون نوع كراون المعروفة شعبيا بالـ(بطة) في حادث اصطدام مع مركبة حمل كبيرة (صهريج) على الطريق الرابط بميناء أم قصر جنوب غرب البصرة.وقال مدير مرور المحافظة العميد عادل فياض، ان “الصهريج كان خارجا من الميناء وهو في مسار المرور الصحيح”.واشار الى ان “سائق الصهريج […]

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