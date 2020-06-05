الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع بمركز البصرة دون خسائر

2020/06/05 | 13:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب بمركز المحافظة.وقال مدير الدفاع المدني العميد تحسين علي ساري، في تصريحات صحفية، إن "الحريق نشب في بناية قيد الانشاء تقع قرب جسر المحاكم في منطقة العشار مركز مدينة البصرة، دون حدوث أي أضرار بشرية".ولفت إلى أن "فرق الدفاع المدني توجهت على الفور لإخماد الحريق في مكان الحادث الذي يقع قرب دائرة تابعة للموارد المائية".

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