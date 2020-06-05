اجتماع مرتقب للزراعية النيابية مع الكاظمي لبحث تعظيم موارد الدولة

2020/06/05 | 13:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اللجنة الزراعة والمياه النيابية سلام الشمري، قرب عقد اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث دعم القطاع الزراعي وتعظيم موارد الدولة....

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