منطقة كوردستانية لمصابين بكورونا: احجروا أنفسكم بالمنازل

2020/06/05 | 13:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا مستشفى الطوارئ في ادارة منطقة " گـرمیان" يوم الجمعة المصابين بفيروس كورونا ممن ظهرت عليهم اعراض خفيفة بحجر انفسهم في المنزل.

وذكر بيان صادر عن مستشفى طوارئ "الشهيد هـژار"، "ندعو المواطنين الذين بدت عليهم اعراض خفيفة لمرض كورونا الى اجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من وجود الفيروس في اجسامهم، وبعد ذلك حجر انفسهم في المنازل".

واشار البيان الى ان قسم المختبر المخصص لاجراء الفحوصات من فيروس كورونا في المستشفى سيستقبل المراجعين من الساعة الـ8 صباحا ولغاية الساعة الـ12 ظهرا، منوها الى انه "اذا لم تكن الحاجة ضرورية وملحة فالأفضل عدم مراجعة المستشفى".

وسجلت ادارة منطقة كرميان منذ تفشي ظهور الجائحة اصابة 30 شخصا بالفيروس المستجد من بينهم حالة وفاة.

يشار الى ان مستشفيات في محافظة السليمانية وبعد ارتفاع معدل الاصابات بكورونا طلبت من المواطنين عدم مراجعتها لعدم قدرتها على استيعاب مزيد من المراجعين المصابين بأمراض اخرى.

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