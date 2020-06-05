شركة الموانئ تؤكد عدم تأثر حركة الملاحة بحادث غرق السفينة الإيرانية

2020/06/05 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شركة الموانئ العراقية، عن ملابسات حادث غرق سفينة إيرانية في المياه الإقليمية العراقية.

وأوضحت الشركة في بيان، ان غرق السفينة التي تحمل اسم ” بهبهان ” يعود إلى سوء تحميلها بمادة السيراميك، مشيرة إلى تمكن سفن الإنقاذ العراقية من انقاذ أربعة من طاقم السفينة الإيرانية كانوا على قيد الحياة، إضافة إلى انتشال جثة أحد بحارتها، فيما أكدت الشركة عدم تأثر حركة الملاحة نتيجة الحادث.

وكانت مصادر في محافظة البصرة قد أعلنت تعرض السفينة الإيرانية للغرق مساء الخميس، في خارج مدخل قناة خور عبد الله، وفقدان عدد من البحارة الذين كانوا على متنها.

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