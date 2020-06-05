“جاكوار لاند روفر” المملوكة لـ “تاتا”،،تستعد لأقتراض 705 مليون دولار من بنوك صينية

2020/06/05 | 14:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دخلت جاكوار لاند روفر (JLR)، المملوكة لشركة تاتا موتورز الهندية (TAMO.NS) ، اليوم الجمعة، في اتفاقيات مع المقرضين في الصين للحصول على تسهيلات قرض مضمون الأجل بقيمة 5 مليارات يوان (704.50 مليون دولار) ، وهو أول تمويل دين لها في الصين.وقال نائب رئيس الشركة آرثر يو، إن البنوك الصينية التي ستزودها […]

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