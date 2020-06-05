صحة كردستان تؤكد وفاة مصابين بكورونا في السليمانية

2020/06/05 | 14:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- السليمانية اكدت وزارة الصحة في اقليم كردستان اليوم الجمعة، وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا في مدينة السليمانية ليرتفع عدد المتوفين بالجائحة ومنذ تفشي ظهورها في الاقليم الى 18 حالة.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان الحالتين تعودان لرجلين يبلغان من العمر 64 عاماً، 56 عاماً، من سكنة مدينة السليمانية، وقد […]

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