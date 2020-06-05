مسؤول: حظر التجوال الصحي الشامل ارجأ البت بقرار حل مجالس الاقضية والنواحي من عدمها

2020/06/05 | 14:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد عضو مجلس محافظة الانبار المنحل طه عبد الغني الهزيماوي ،الجمعة، بان حظر التجوال الصحي حال دون اصدار قرار جديد لمحكمة القضاء الاداري الخاص بدستورية قرار حل مجالس الاقضية والنواحي او من عدمها .وقال الهزيماوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” محكمة القضاء الاداري اجلت البت بقرار دستورية حل مجالس الاقضية والنواحي […]

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