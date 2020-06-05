اعتقال ابرز المطلوبين للقوات الامنية وسط الفلوجة

2020/06/05 | 14:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ،الجمعة، عن اعتقال 2 من ابرز المطلوبين للقوات الامنية بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/، ان ” قوة امنية من جهاز مكافحة الارهاب شرعت بحملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخبارية افادت بوجود […]

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