الكونغرس يطالب ترمب بتوضيح حول استخدام الجيش ضد المحتجين

2020/06/05 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الكونغرس الأميركي الرئيس دونالد ترمب، بتقديم توضيح بشأن استخدام الجيش ضد المتظاهرين.

وأكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في مؤتمر صحفي، ان الكونغرس وجه رسالة للرئيس ترمب، دعاه من خلالها إلى بإزالة الغموض حول استخدام الجيش، وأسباب تزايد العنف، إضافة إلى إبلاغه بضرورة تقديم قائمة إلى الكونغرس، تضم أسماء جميع المؤسسات والوكالات العسكرية التي تم نشرها في المدن والولايات لمواجهة أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة.

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