الحشد يعلن تمشيط 500 كم في 6 مناطق داخل ديالى

2020/06/05 | 14:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، اليوم الجمعة، تمشيط 500 كم في 6 مناطق داخل ديالى.وقال الحسيني، ان” الحشد الشعبي نفذ خلال الايام الماضية 4 عمليات عسكرية واسعة في 6 مناطق داخل ديالى اسفرت عن تمشيط اكثر من 500 كم من اكثر مناطق المحافظة تعقيدا من ناحية التضاريس وتمتد من حمرين […]

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