المتحدث باسم البحريين العراقيين يكشف أسباب غرق الباخرة الإيرانية

2020/06/05 | 14:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم البحريين العراقيين المهندس علي العقابي، اليوم الجمعة، عن أسباب غرق الباخرة الإيرانية، في مدخل خور عبدالله.

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