في اليوم العالمي للبيئة.. كوردستان تعد بالبقاء

2020/06/05 | 15:15 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول رئيس إقليم كوردستان إن حماية الطبيعة جزء أساسي لمعالجة العوامل التي تلحق الضرر في البيئة

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