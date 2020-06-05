موسم جديد من تظاهرات العراق.. الجنوب يكسر الحظر

2020/06/05 | 15:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات عادت الاحتجاجات في مدن جنوب #العراق، في علامة أولية لبدء الموسم الجديد من الحراك الشعبي الرافض للنظام السياسي الحاكم، بعد 8 أشهر على انطلاق تظاهرات “تشرين”.وأولى المدن التي خرج فيها المحتجون، هي مدينة…

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