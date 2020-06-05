بينهم أجانب… اعتقال عناصر من خلايا داعش شمال شرقي سوريا

2020/06/05 | 15:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوّات سوريا الديمقراطيّة اعتقال 21 عنصراً من خلايا تنظيم داعش بينهم أجانب شمال شرقي سوريا، وذلك خلال حملة أمنيّة لملاحقة خلايا التنظيم في المنطقة.وأفادت وكالة «هاوار» المقربة من الإدارة الذاتيّة بأن مجموعات «قسد»…

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