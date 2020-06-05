بالوثيقة.. اعفاء مدير بلدية الشطرة وتكليف آخر بدلا عنه “بشكل مؤقت”

2020/06/05 | 15:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قارحصلت “العهد نيوز”، على وثيقة صادرة من قسم الموارد البشرية في محافظة ذي قار، بموجبها تم اعفاء ناظم ناصر حميدي من ادارة مديرية الشطرة بناء على طلبه، وتكليف محمد جواد كاظم بدلا عنه بادارة المديرية بشكل مؤقت لحين ايجاد البديل.انتهى2

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