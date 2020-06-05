متطوعون بالتعاون مع معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في بابل يعفران منطقة المزيدية للوقاية من كورونا

2020/06/05 | 15:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ متطوعون بالتعاون مع معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في بابل، الجمعة، حملة تعفير لمنطقة المزيدية للوقاية من فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في يبان وتلقته وكالة صدى ان، مواكب الدعم اللوجستي وبدعم مباشر من هيئة الحشد معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في بابل تواصل حملات التعفير في المحافظة.وأوضح ان ، حملة الكفيل أهالي السياحي باشرت

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