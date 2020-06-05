من وراء زرع الكراهية بين الجزائريين؟ - رابح لونيسي

2020/06/05 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رابح_لونيسي عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة ترويجا كبيرا للكراهية فيما بينهم، خاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لأن في الواقع لا نجد وجود كبير للظاهرة، فهم متعايشون مهما كانت مناطقهم وألسنتهم وثقافاتهم، كما أظهر الحراك الشعبي وعيا كبيرا وإيمانا بالتعددية بكل أشكالها في الجزائر، وندد سلوكا وشعارات بما كان يراها محاولات عناصر من السلطة ضرب الجزائريين بعضهم ببعض في إطار فرق تسد، لكن فلنعترف بأن العصبيات كامنة في ......





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