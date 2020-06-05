اللواء الثاني بالحشد يدفن جثامين 24 متوفيا جديدا بكورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة

2020/06/05 | 15:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد المتوفين بجائحة فيروس كورونا الوبائي الذين تم دفنهم في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف الى(٢٦٤) متوفيا بعد قيام الفريق التطوعي من اللواء الثاني بالحشد الشعبي بدفن جثامين (٢٤) متوفيا جديدا.وقال اعلام الحشد في يبان وتلقته وكالة صدى ، إن الفريق التطوعي من اللواء الثاني بالحشد الشعبي قام، اليوم، بدفن (٢٢) متوفيا

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