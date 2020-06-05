الحشد الشعبي يدمر عددا من مضافات داعش بعملية أمنية غرب قضاء بيجي

2020/06/05 | 15:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوة من الحشد الشعبي، الجمعة، عددا من مضافات داعش بعملية أمنية غرب قضاء بيجي شمال تكريت.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان، قوة مشتركة من اللواء 35 مديرية أمن الحشد واستخبارات قضاء بيجي نفذت، اليوم، عملية أمنية على طريق السحل ومنطقة ال600 غرب قضاء بيجي (شمال تكريت)، اسفرت عن العثور على

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