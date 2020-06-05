العراق يرد على المشككين بتخفيضه الانتاج: عليكم الاشارة لتضحياتنا في سوق النفط

2020/06/05 | 15:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أكد العراق التزامه باتفاق خفض الانتاج الطوعي للنفط، اليوم الجمعة، والذي أقر بموجب اتفاق “اوبك +”.المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد قال في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، إنه “ورغم الظروف الاقتصادية والمالية التي تواجه العراق إلا أنه متمسك بالالتزام بالاتفاق لإيمانه بضرورة تضامن جميع المنتجين من دول منظمة الدول المصدرة […]

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