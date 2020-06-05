بالتنسيق مع الجيش العراقي ..قسد تطلق عملية

2020/06/05 | 15:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد "، اليوم الجمعة، بدء حملة أمنية لملاحقة عناصر داعش، بالتنسيق مع التحالف الدولي والجيش العراقي.وقالت القيادة في بيان اطلعت عليه " كلكامش برس" ،انه "بعد عمليات التحري وجمع المعلومات وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والتنسيق مع الجيش العراقي بدأت قواتنا بحملة (ردع الإرهاب) لملاحقة وتعقب خلايا داعش الإرهابي في البادية الشرقية بمحاذاة نهر الخابور والحدود السورية العراقية".وتابع أن "هذه الحملة ستستهدف أوكار داعش ومخابئهم تلك التي كانت تشكل مصدر قلق للناس، وتعمل على الإخلال بالأمن والاستقرار في المنطقة، وتشكل تهديداً ينذر بعودة داعش".وأشار إلى أن "حملة (ردع الإرهاب) التي بدأتها قواتنا مع التحالف الدولي تسير بشكل جيد، وتحقق نتائج جيدة حتى الآن، وستستمر حتى إنجاز كامل المهمة الموكلة لها".

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