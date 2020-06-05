الصحة: التعايش مع كورونا غير ممكن.. ورفع الحظر ليس بأيدينا

2020/06/05 | 15:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرنفت وزارة الصحة، صدور توصية برفع حظر التجوال الشامل، مؤكدة أنها من استمرار الحظر من عدمه من قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وكيل وزارة الصحة: التعايش مع فيروس كورونا بصورة طبيعية بالوقت الحاضر غير ممكن في ظل زيادة عدد الإصابات

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في حديث للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الوزارة ستوصي باستمرار الإجراءات المتبعة، ومنها منع التجمعات وتحقيق التباعد الجسدي أو الاجتماعي ولبس الكمامات"، مبينًا أن "موضوع استمرار الحظر الكلي أو الجزئي سيكون من قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة".

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و15 حالة وفاة

ونفى الجميلي "ما أشيع مؤخرًا عن رفع حظر التجوال وعودة الحياة إلى طبيعتها"، لافتًا إلى أن "التعايش مع فيروس كورونا بصورة طبيعية بالوقت الحاضر غير ممكن في ظل زيادة عدد الإصابات".

أضاف أن "الإجراءات قد تختلف من أسبوع إلى آخر، لكنها مستمرة"، مشيرًا إلى أن "الغاية من حظر التجوال هي تحقيق ثلاثة أهداف: الأول التباعد الاجتماعي، وتقليل حركة المواطنين، وتسهيل عمل الفرق الطبية".

وتابع الجميلي أن "تسجيل زيادة في عدد الإصابات هو نتيجة طبيعية لعدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، وعدم التزامهم بحظر التجوال"، مؤكدًا أن "بعض الأشخاص ما زالوا يُقيمون مجالس العزاء والمناسبات بصورة عامة".

ودعا الجميلي إلى "الاستمرار بمنع التجمعات ومتابعة ارتداء الكمامة وتقليل الحركة بين المواطنين والالتزام بإجراءات الحظ، سواء أكان شاملًا أو جزئيًا"، مشيرًا إلى أن "وزارة الصحة تُقّيم الوضع بشكل يومي، ولديها فرق طبية تتابع الموقف الوبائي وإجراء الكشوفات والفحوصات على المواطنين".

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