بومبيو : الولايات المتحدة ملتزمة بدعم العراق بمبلغ100 مليون دولار

2020/06/05 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، دول التحالف الدولي على زيادة الدعم المالي اللازم لمحاربة الإرهاب.

وجدد وبومبيو في تصريح، التزام بلاده بتقديم دعم مالي للعراق بمبلغ مئة مليون دولار، بهدف إلحاق الهزيمة ببقايا تنظيم داعش الإرهابي، داعيا دول التحالف إلى التعهد بجمع مبلغ سبعمائة مليون دولار خلال العام الجاري، لاستئصال خلايا وشبكات التنظيم، وتحقيق الاستقرار بالمناطق المحررة في العراق وسوريا، على الرغم من الضغوط الهائلة التي يمثلها وباء كورونا على موازنات تلك البلدان، نتيجة الانهيار الاقتصادي والاعباء المالية التي نتجت عن مواجهة الوباء.

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