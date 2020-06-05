2020/06/05 | 15:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية تحدد شروط الاقتراض الخارجي ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية تحدد شروط الاقتراض الخارجي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).