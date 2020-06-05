الانبار: مجاميع صغيرة داعش تعمل على زعزعة امن المناطق الغربية للمحافظة

2020/06/05 | 15:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار-اين]شف قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الجمعة، وجود مجاميع صغيرة من بقايا خلايا ارهابي داعش ماتزال موجودة في المناطق الصحراوية تعمل على زعزعة امن واستقرار المناطق الغربية .

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