2020/06/05 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

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صحة كردستان تعلن مجمل الإصابات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية بفيروس كورونا

بعد اجراء ١٧٣٨ فحصا

خلال 24 ساعة اقليم كوردستان تسجل 105 حالة مصاب بفايروس كوروناالمجموع الكلي ١٠١٥ اصابة حالات الوفاة ١٨ حالات الشفاء ٤٤٤حالات راقدة حاليا ٥٥٥

يتبع.



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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، الجمعة، بتسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الطبية في محافظة ديالى سجلت 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة في بغداد، الجمعة (05 حزيران 2020)، استلام أكبر مقر تابع لتشكيل سرايا السلام، بأمر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من أجل استخدامه لحجر المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن الدائرة

بغداد اليوم-متابعة

رد وكيل وزارة الصحة، حازم الجميلي، الجمعة، على أنباء قرب رفع حظر التجوال والعودة الى الحياة الطبيعية والتعايش مع فيروس كورونا المستجد، فيما كشف عن توصيات الوزارة للأسبوع المقبل لمواجهة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

ونق

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