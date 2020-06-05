العثور على سيارة مفخخة معدة للتفجير في قضاء الحويجة بكركوك

2020/06/05 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كركوك

أعلنت وزارة الدفاع، الجمعة (05 حزيران 2020)، عثور القوات الأمنية على سيارة مفخخة كانت معدة للتفجير ...





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