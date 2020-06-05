فيسبوك تطرح ميزة جديدة تتعلق بـ ’’منشوراتك السابقة’’.. تعرّف عليها

2020/06/05 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت شركة فيسبوك، عن إطلاق ميزتها الجديدة المسماة Manage Activity (إدارة النشاط) والتي تهدف إلى ...





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