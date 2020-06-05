2020/06/05 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

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إصابة 5 أطباء وأربعة من الكوادر الطبية بفيروس كورونا في النجف والديوانية

يتبع.



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صحة كردستان تعلن مجمل الإصابات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية بفيروس كورونا

بعد اجراء ١٧٣٨ فحصا

خلال 24 ساعة اقليم كوردستان تسجل 105 حالة مصاب بفايروس كورونا

المجموع الكلي ١٠١٥ اصابة

حالات الوفاة ١٨

حالات الشفاء

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، الجمعة، بتسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الطبية في محافظة ديالى سجلت 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة في بغداد، الجمعة (05 حزيران 2020)، استلام أكبر مقر تابع لتشكيل سرايا السلام، بأمر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من أجل استخدامه لحجر المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن الدائرة

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