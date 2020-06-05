مقتل إمرأة في ديرالزور وعناصر «الدفاع الوطني» في الواجهة

2020/06/05 | 15:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُثر اليوم، على إمرأة مقتولة بداخل منزلها في مدينة دير الزور، بعد تعرضها لطعنات بأداة حادة بمناطق متفرقة من الجسم.وأفادت مصادر محلية، بأن «السيدة فوزية حويج 60 عاماً، قُتلت عقب تعرضها لطعنات بحربة بندقية…

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