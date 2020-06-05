للمرة الأولى منذ أشهر… إلغاء حظر التجوّل نهاية الأسبوع في تركيا

2020/06/05 | 15:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي “رجب طيّب أردوغان” إلغاء حظر التجوّل المفروض على 15 ولاية في عطلة نهاية الأسبوع الجاري يومي السبت والأحد القادمين.وقال أردوغان في تصريحات نشرها عبر صفحته الرسميّة في موقع تويتر إن «اعتراض…

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