2020/06/05 | 15:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادنفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، صدور توصية برفع حظر التجوال الشامل، مؤكدة أنها ستوصي باستمرار إجراءات الوقاية من فيروي كورونا.وكشف وكيل وزير الصحة، حازم الجميلي، اليوم الجمعة عن توصيات الوزارة للاسبوع المقبل لمواجهة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل متسارع في البلاد.وقال الجميلي، ان “الوزارة ستوصي باستمرار الإجراءات المتبعة ،ومنها منع التجمعات وتحقيق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تكشف عن توصيات للاسبوع المقبل لمواجهة زيادة أعداد الإصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تكشف عن توصيات للاسبوع المقبل لمواجهة زيادة أعداد الإصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).