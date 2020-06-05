الصحة تنفي انباء عن رفع الحظر والتعايش مع كورونا

2020/06/05 | 15:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نفت وزارة الصحة اليوم الجمعة ، انباء عن رفع الحظر الوقائي ،والتعايش مع فيروس كورونا ،مشيرة الى صدور توصيات وقائية الاسبوع المقبل ،لمواجهة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور حازم الجميلي لوكالة الأنباء الحكومية، إن"الوزارة ستوصي باستمرار الإجراءات المتبعة ،ومنها منع التجمعات وتحقيق التباعد الجسدي أو الاجتماعي ولبس الكمامات"، لافتاً إلى أن"موضوع استمرار الحظر الكلي أو الجزئي سيكون من قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة".ونفى الجميلي"ما أشيع مؤخرا عن رفع حظر التجوال وعودة الحياة إلى طبيعتها"، مشدداً على أنه " لا يوجد تعايش مع فيروس كورونا بصورة طبيعية بالوقت الحاضر في ظل زيادة عدد الإصابات ".وأضاف أن"الإجراءات قد تختلف من أسبوع إلى آخر ،لكنها مستمرة"، مبيناً أن"الغاية من حظر التجوال هي تحقيق ثلاثة أهداف: الأول التباعد الاجتماعي ،وتقليل حركة المواطنين ،وتسهيل عمل الفرق الطبية ".وتابع الجميلي أن" تسجيل زيادة في عدد الإصابات هو نتيجة طبيعية لعدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية ،وعدم التزامهم بحظر التجوال"، مؤكداً أن"بعض الأشخاص ما زال يُقيم مجالس العزاء والمناسبات بصورة عامة ".ودعا الجميلي إلى "الاستمرار بمنع التجمعات ومتابعة ارتداء الكمامة وتقليل الحركة بين المواطنين والالتزام بإجراءات الحظر ،سواء أكان شاملاً أو جزئياً"، مشيراً إلى أن"وزارة الصحة تُقّيم الوضع بشكل يومي ،ولديها فرق طبية تتابع الموقف الوبائي وإجراء الكشوفات والفحوصات على المواطنين".وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة ، قررت فرض حظر التجوال التام في بغداد والمحافظات كافة لمدة اسبوع ابتداء من تأريخ 31 أيار 2020 ولغاية 6 حزيران 2020، وشددت على الجهات المعنية تنفيذ القرار بشكل صارم وتطبيق العقوبات المشار اليها في قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (40) لسنة 2020 فيما قررت مراجعة القرار بحسب تطور الموقف الوبائي، على أن تقوم الفرق المشكّلة من اللجنة العليا بتقديم دراستها خلال أسبوع حظر التجوال للتحول إلى الحظر المناطقي.

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