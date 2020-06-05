الخطوط الجوية البريطانية تتجه لمقاضاة الحكومة: أحرقنا 20 مليون جنيه نقداً!

2020/06/05 | 15:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال رئيس شركة الخطوط الجوية البريطانية ويلي والش، اليوم الجمعة، ان الحكومة نسفت خططها لاستئناف الرحلات الجوية.وذكر والش إنه يدرس اتخاذ إجراء قانوني بشأن قواعد السفر في الحجر الصحي لحكومة المملكة المتحدة، والتي يزعم أنها “نسفت” خططها لاستئناف رحلات الركاب الشهر المقبل، مضيفاً ان شركته كانت تتشاور مع المحامين بشأن ما […]

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