فيلم الصدمة والترويع: أكاذيب لتبرير قرار مسبق بغزو العراق - كلكامش نبيل

2020/06/05 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كلكامش_نبيل يوثق فيلم "الصدمة والترويع" Shock and Awe التفاصيل التي رافقت تبرير غزو العراق ويحمل اسم العملية التي اطلقها الرئيس جورج بوش الابن ضد العراق عام 2003.



الفيلم من إخراج روب راينر عام 2017 وتم إطلاقه أول مرة في تموز 2018.



الفيلم من بطولة جيمس مارسدن وميلا جوفوفيتش والمخرج روب راينر ووودي هارلسون.



تقييم الفيلم منخفض على موقع روتين توميتو بنسبة 29 في المائة و6.2 من 10 على موقع قاعدة بيانات الأفلام على ......





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