بضعة أعوام ريما: الفصل العاشر/ 1 - دلور ميقري

2020/06/05 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري شعر حدّو بالوحدة والوحشة في عامودا، عقبَ وصوله إليها بقليل.



كان يأمل بسفر أخته مع زوجها إلى ميكار كي يرافقهما، مع علمه بخطورة الرحلة.



ريما، شاءت التأكّد بنفسها من المعلومات المتضاربة، المتعلقة بمصير العائلة هناك.



وكان هوَ مصدر المعلومات في الحالتين، المطمئنة والمفجعة.



في بادئ الأمر، أعتقدَ حدّو أن صهره مَن نقل على لسانه إلى ريما الخبرَ المفجع.



لكن هذا الأخير، المتأثر من ردة فعل امرأته، أفهمه أن ال ......





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